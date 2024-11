GASTRONOMIA

Quer inovar no almoço? Aprenda a fazer a comida favorita do príncipe George

Receita é fácil e fica pronta em cerca de15 a 20 minutos

Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 09:34

Príncipe George ama comida italiana Crédito: Divulgação

Nesta semana o pequeno príncipe George, filho de Kate Middleton e do príncipe William, revelou qual o seu prato favorito: espaguete à carbonara. O garoto de 11 anos é apaixonado por comida italiana e tem uma quedinha especial pela receita.

A notícia foi divulgada pelo site The Mirror. Kate Middleton já comentou que os filhos eram loucos por macarrão com queijo. “Ela nos contou como as crianças gostam de cozinhar e preparam macarrão com queijo. Um mexe a farinha enquanto o outro adiciona leite e manteiga. Eles também fazem saladas”, disse uma fonte.

A receita que agrada ao filho do Kate Middleton e do príncipe William tem diversas versões e se popularizou no Brasil. Veja como preparar o prato:

Carbonara é fácil de fazer e fica uma delícia Crédito: Shutterstock

Carbonara tradicional italiano:

Ingredientes

100 g de espaguete;

100 g de pancetta ou guanciale (pode ser substituído por bacon em cubinhos);

50 g de queijo pecorino romano (pode ser substituído por parmesão de boa qualidade, de preferência ralado na hora);

3 gemas de ovo;

1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora;

Sal a gosto.

Modo de preparo:

Coloque o macarrão para cozinhar na água com sal. Enquanto isso, coloque os cubinhos de pancetta, guanciale ou bacon em uma frigideira e deixe dourar. Não é necessário usar gorduras adicionais, pois a carne já solta gordura;

Quando o macarrão estiver cozido, separe uma concha da água do cozimento e reserve. Transfira a massa para a frigideira com a pancetta já pronta e refogue por 10 segundos. Em seguida, retire do fogo.

Bata as gemas com um garfo e misture com o queijo pecorino já ralado. Adicione pimenta do reino e jogue o creme em cima do macarrão, com a frigideira desligada. Acrescente a água do cozimento e misture tudo muito bem, até que tudo seja bem incorporado.