ALTAS HORAS

'Quis muito ser paquita, mas não tinha como porque não era branca', diz Negra Li a Xuxa

Negra Li citou Adriana Bombom, outra convidada do programa, por dar esperança

A cantora Negra Li falou sobre sua relação na juventude com os programas de Xuxa em entrevista ao Altas Horas do último sábado, 7, em homenagem à apresentadora e suas assistentes de palco, conhecidas como paquitas.

"Com certeza fazia parte do meu imaginário. Eu quis muito ser paquita, mas não tinha como porque eu não era branca, não era loira", destacou.

Na sequência, Negra Li citou Adriana Bombom, outra convidada do Altas Horas: "Só que aí entrou uma pessoa no programa... Quando vi aquela menina preta no programa da Xuxa... Ela tinha uma confiança, não tinha?"