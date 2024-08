FESTA DO ANO

Rafa Justus prepara festa de 15 anos para 400 pessoas; confira detalhes

Evento será nesta sexta-feira (30), em um hotel de luxo de São Paulo

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 14:29

Rafa Justus Crédito: Redes sociais

Acontece nesta sexta-feira (30) a festa de 15 anos de Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus. A menina, que completou aniversário no dia 21 de julho, vai realizar o evento luxuoso em um hotel cinco estrelas de São Paulo.

Toda decoração terá um toque de princesa e tecnologia, mesclando os dois mundos que a jovem mais gosta. Segundo Andréa Guimarães, em conversa com o Gshow, a organizadora do evento contou que vai ser um momento cinematográfico.

Ao todo, Rafa vai receber 400 convidados em um salão de 1400 m². O local, que tem capacidade para até 500 pessoas, terá dois shows de famosos, e um serviço de buffet personalizado com mais de 3 mil docinhos em formatos e sabores diferentes.

Além disso, a jovem caprichou no cardápio bastante variado, com variedades de saladas, carnes, opções de pratos para quem não come carne, também terá frutos-do-mar, massas e risotos.

E para os convidados, a debutante vai entregar lembrancinhas que possam recordar a jovem, ou seja, terão presentes para os adultos e também para convidados da faixa etária de Rafaela, como os adolescentes do colégio, do dia a dia do condomínio onde mora, além de amigos de infância.