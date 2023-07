Rafa Kalimann revela que mantém sobrenome do ex-BBB Rodolffo

Rafa Kalimann revelou que seu ex-marido ainda está presente em sua vida de uma forma que poucos imaginavam. A influenciadora, que foi casada com o cantor sertanejo e também ex-BBB Rodolffo até 2018, contou ao PocCast que não tirou o sobrenome dele dos seus documentos. A informação foi compartilhada por ela na última quinta-feira, 13.



Questionada pelos apresentadores Lucas Guedez e Rafa Uccman sobre como era seu nome em registro, ela prontamente respondeu: "Rafaela Freitas Ferreira de Castro Mathaus". O último sobrenome, no entanto, foi adicionado ao da influenciadora depois do casamento, em 2016.