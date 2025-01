FAMOSOS

Rafaella Justus responde crítica sobre aparência: ‘Pessoa sem amor próprio’

Comentário de hater foi feito em vídeo no TikTok

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 18:45

Rafa Justus

Com apenas 15 anos, Rafaella Justus já se destaca por sua maturidade. Exemplo de educação e finesse, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro demonstrou estar pronta para enfrentar críticas ao responder, com elegância, uma ofensa sobre sua aparência. O comentário de mau gosto foi feito por um hater no seu perfil do TikTok.

A situação se deu após Rafa compartilhar um vídeo com uma amiga. Entre as mensagens, uma crítica maldosa saltou aos seus olhos: “O antônimo de beleza”, escrevia um internauta tentando atacá-la. Apesar de geralmente ela ignorar esse tipo de mensagem, Rafaella fez questão de dar uma resposta à altura, com muita sofisticação e postura.

“Você é antônimo da noção e o sinônimo de insegurança e de uma pessoa sem amor próprio! Para de perder o seu tempo aqui tentando diminuir as pessoas para tentar se sentir superior. Tenho 15 anos, mas já passei por muita coisa, por isso hoje levo comigo os aprendizados. Vai viver a SUA vida, você colhe o que você planta!!!!!”, ela rebateu.

Comentário foi feito em vídeo publicado por Rafa

Rafaella nasceu com uma condição craniana rara e passou por diversas cirurgias, ou seja, ela lida com comentários sobre sua aparência desde pequena. Atualmente, ela é uma it girl. Nas redes sociais, acumula mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram.