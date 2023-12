Rainha da Mocidade, Fabíola de Andrade fala de vídeo íntimo com seguranças vazado

Fabíola de Andrade, a nova rainha de bateria da escola de samba do Rio de Janeiro Mocidade Independente de Padre Miguel, falou sobre o vídeo íntimo vazado em que aparece fazendo sexo com três seguranças do marido, o bicheiro Rogério de Andrade.



As imagens, gravadas pelo próprio marido, voltaram à tona depois que Rogério Andrade aparece como personagem do documentário "Vale o escrito", do Globoplay, que retrata a máfia do jogo do bicho no Rio.