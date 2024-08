DA BAHIA PRO MUNDO

Rapper baiana Duquesa é confirmada no Rock in Rio

Indicada recentemente ao BET Awards 2024, a rapper baiana Duquesa acaba de ser anunciada no Rock in Rio. A cantora se apresenta no Palco Supernova, no dia 14 de setembro.

Ela leva para sua estreia no grande festival a turnê “Taurus, Vol.2”, com hits como “99 Problemas” e “Atlanta”. O show é uma parceria entre o evento e a Filtr, plataforma de entretenimento da Sony Music no Brasil.

“Estou muito feliz com a notícia. Me sinto desafiada e muito ansiosa para estar no palco de um dos maiores festivais do país. Espero muito que gostem e que seja a primeira vez de muitas no Rock in Rio!”, celebrou a artista, que se apresenta no mesmo dia de bandas como Imagine Dragons e OneRepublic, estes no Palco Mundo.