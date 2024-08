ORGULHO DO BRASIL

Rebeca Andrade é ovacionada em voo após piloto anunciar presença da ginasta; veja vídeo

Rebeca se tornou, nas Olimpíadas 2024, a pessoa nascida no Brasil com mais medalhas olímpicas na história dos Jogos. Ao todo, são seis condecorações, sendo quatro delas só em Paris. Outro feito histórico da atleta em Paris foi integrar o time que conquistou o primeiro pódio por equipes para o país, com bronze. O grupo também é formado por Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa. As informações são da Quem.