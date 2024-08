071 NO RADAR

Rebeca Andrade surpreende ao contar quais lugares levaria Biles: 'Gostei de Salvador'

Rivais apenas na ginástica, porque fora do esporte, Rebeca Andrade e Simone Biles têm mostrado que são próximas. Durante entrevista coletiva na Casa Brasil, a ginasta olímpica comentou sobre os lugares que levaria a norte-americana no país.

Ela iniciou citando o Rio de Janeiro, porque acha a cidade bastante bonita e turística: "O Rio, né... Eu mostraria com os meus olhos, já que cada pessoa enxerga de uma maneira e o Rio é muito bonito, tem muitas coisas boas, paisagens maravilhosas".

No entanto, surpreendendo a todos, Rebeca soltou o nome de Salvador na conversa, tendo a primeira capital do Brasil como um dos destinos para o turismo dela e da rival na ginástica.

"Eu acho que cada pedacinho do Brasil tem a sua parte especial, eu gostei muito de Salvador, foi muito legal quando a gente estava lá, é uma energia que é completamente diferente do que eu vivo diariamente, então é muito gostoso. Sul, São Paulo, tem muitos restaurantes, são maravilhosos, eu sou taurina, né, adoro comer", brincou a ginasta.

As duas disputaram o ouro no solo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas a brasileira conseguiu levar a melhor e voltará para o Brasil com uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze.