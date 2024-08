PARIS 2024

Rebeca Andrade rebate críticas por não falar inglês em competições: 'Sou brasileira'

Rebeca Andrade comentou sobre as cobranças feitas por torcedores brasileiros por ela não falar inglês durante as entrevistas nas Olimpíadas de Paris.

"Eu falo inglês! Mas eu não gosto de dar entrevistas em inglês, não me sinto confortável. Eu sou brasileira, falo português. Sinto que me expresso melhor falando a minha língua do que outra. Vou falar português e pronto!", disparou a atleta.

Depois de ganhar quatro medalhas em Paris e bater a grande rival Simone Biles no solo, Rebeca viu a atenção internacional crescer. Ainda assim Rebeca continuou dando entrevistas em português e, em uma delas, chegou a contar com a ajuda de outra ginasta, Jade Barbosa, para responder a um repórter.

Mesmo sem falar em frente às câmeras, Rebeca tem conversado nos bastidores com outras ginastas e chegou a revelar, em entrevista a Fernanda Gentil, na Cazé TV, que conversou com Biles sobre os saltos que ambas fariam na final.

"Falei não sei. Na final? Talvez. Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Eu não pergunto, não quero saber", disparou Rebeca.