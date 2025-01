FESTIVAL DE VERÃO

Rebeldes, potentes e talentosas: Pitty e Melly abrem em alto astral o FV2025

Primeiro dia do Festival ocorre neste sábado (25)

Atitude rock and roll num sol de 30 graus inaugurou o primeiro dia de shows do Festival de Verão 2025. Roupas pretas leves, óculos de sol, afinal a Bahia é terra de Rock e nada melhor do que a rainha Pitty para colocar o astral lá sem cima. Por volta das 16:20, a baiana subiu ao palco e em minutos, os poucos corajosos a enfrentar o sol, tornaram-se centenas de pessoas contagiadas ao som de Admirável Chip Novo e Teto de Vidro. >

“Prazer estar de volta a minha terra, cantando para meu povo, as minhas canções que foram escritas aqui, no meu quartinho. É um prazer estar aqui cantando para vocês”, disse Pitty saudando o público. >

A jovem voz do R&B chegou numa pegada diferente, cantando uma versão rock and roll de seu single Azul. Juntas performaram Cacau e Rio Vermelho, canções do primeiro álbum de Melly, Amaríssima (2024), e dois duetos marcantes dos sucessos Máscara e Me Adora. A dupla se deu tão bem que parecia já fazer a performance juntas há tempos. “Você gostou? “ perguntou Melly e Pitty respondeu bem humorada: “Lógico, foi por isso que eu te convidei”. >