POLÊMICA

Regina Duarte pede fim ao processo em que foi condenada por postar foto de Leila Diniz

Defesa de Regina alegou que a atriz "já depositou a quantia devida, postou a sentença e fez pedido de desculpas"

A atriz Regina Duarte entrou com um pedido na Justiça para a extinção de um processo movido pela diretora Janaína Diniz, filha de Leila Diniz (1945-1972). A informação foi confirmada pela defesa da atriz ao Estadão nesta segunda, 30. Regina foi condenada a indenizar Janaína em R$ 30 mil após uma publicação que apoiava a ditadura militar e usava uma foto de Leila.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Janaína Diniz, que informou que não irá comentar o assunto.

Assim, uma vez cumprida a decisão, a extinção do processo torna-se imperiosa.

Em dezembro do ano passado, Regina Duarte compartilhou um vídeo que continha a imagem de Leila Diniz e de outras atrizes, que, na ocasião, protestavam contra a censura imposta pelo AI-5. Porém, na legenda, a artista escreveu: "O Exército precisará que os plenários do próximo governo tenham vergonha do que se passa em nosso País e tomem uma atitude".