Regis Danese revela detalhes de acidente: 'Senti fortes dores e falei: vou morrer'

O cantor gospel Regis Danese participou do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda, 18. Ele deu detalhes sobre o acidente de carro que sofreu no dia 30 de agosto, quando voltava de um show no município de Ceres, em Goiás. Com o impacto, o cantor teve lesões no intestino, passou por duas cirurgias e precisou ficar 19 dias internado.



"Confesso que fiquei preocupada quando vi fotos do acidente", revelou Patrícia Poeta. Regis estava com o irmão, que teve ferimentos leves. Já o estado de saúde do cantor foi mais grave. "Foi muito difícil. Quando eu sofri o acidente, eu estava consciente. Eu senti fortes dores abdominais e falei ‘eu vou morrer’", confessa .