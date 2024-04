PRÓXIMOS CAPÍTULOS

'Renascer': Quem são os atores que vão viver os pais de Buba e os novos rumos da personagem?

A personagem vai reencontrar a família após anos e revelar que é uma mulher trans; veja detalhes e relembre como foi sua história na versão original de Benedito Ruy Barbosa

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2024 às 23:41

A atriz Gabriela Medeiros, intérprete da personagem Buba, na novela 'Renascer' Crédito: Fábio Rocha/Divulgação

Nas próximas semanas de 'Renascer', a história de Buba (Gabriela Medeiros) terá novidades. Na atual versão do folhetim, a personagem vai reencontrar a família após muitos anos, incentivada por José Augusto (Renan Monteiro). Segundo informações de O Globo, a TV Globo já decidiu os atores que vão viver os pais de Buba na novela: Malu Galli e Guilherme Fontes.

Será a primeira vez que Buba, uma mulher trans, vê os pais desde sua transição de gênero. O arco da personagem é uma novidade em relação à novela original, de 1993. Ainda segundo O Globo, as cenas do reencontro serão gravadas no interior de Minas Gerais.

As cenas prometem emoção, com pedido de perdão. Em episódios anteriores, Buba confidenciou para José Venâncio (Rodrigo Simas) que foi expulsa de casa aos 16 anos por não ser aceita pela família.

Há outra reviravolta por acontecer na vida de Buba - esta já conhecida na versão original. Depois da dolorosa morte de Venâncio, ela se aproxima do cunhado, Augusto, que vem a apoiando no momento de luto. Os dois acabarão vivendo um romance que deve perdurar até o final do folhetim. A personagem ainda vai realizar o sonho de ser mãe ao adotar o bebê de Teca (Lívia Silva).

Quem é a atriz que faz Buba em Renascer (2024)?

Na versão de Bruno Luperi, Buba é vivida por Gabriela Medeiros. Assim como sua personagem, a atriz é uma mulher trans.

Gabriela tem 22 anos e, além de atriz, é poeta e desenhista. Nascida em São Paulo, ela já teve contato com a psicologia - na novela, Buba é uma psicóloga - e chegou a prestar vestibular para a área. Ela deu primeiros passos no teatro com 14 anos e trabalhou no mercado financeiro, mas decidiu seguir o caminho da arte.

Quem era Buba na Renascer original, de 1993?

Na versão de 1993, a personagem foi interpretada pela atriz Maria Luisa Mendonça.

O que acontece com Buba na Renascer original?

No folhetim original de Benedito Ruy Barbosa, Buba foi apresentada como "hermafrodita", termo que caiu em desuso para designar as pessoas intersexo - aquelas que nascem com características sexuais que não seguem as definições de binaridade entre masculino e feminino.

Na trama de 1993, Buba faz uma cirurgia para deixar de ser intersexo, por sugestão de Augusto (Marco Ricca). Ela também conta a verdade para José Inocêncio (Antonio Fagundes). Ao saber que o filho de Teca (Palomma Duarte) não era de Venâncio, o protagonista fica decepcionado, mas Buba assume a criança e segue vivendo na fazenda até a morte do patriarca.

