TV

‘Renascer’: Augusto ganha espaço na novela e ajuda Buba depois da morte de José Venâncio; confira

Morte, esperada há certo tempo no folhetim, acontece no capítulo da segunda-feira, 22

Os próximos capítulos de 'Renascer' marcam mais uma tragédia na família do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). A morte de um personagem do núcleo principal da novela de Bruno Luperi irá sacudir a história, dando destaque a José Augusto (Renan Monteiro), que viverá uma nova fase ao lado de Buba (Gabriela Monteiro).

De acordo com as sinopses divulgadas pela Globo, a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), esperada há certo tempo no folhetim, acontece no capítulo da segunda-feira, 22. De tocaia, Egídio (Vladimir Brichta) atira contra o carro de João Pedro (Juan Paiva), atingindo Venâncio. Gravemente ferido, ele luta contra a morte, mas não resiste. Zé Augusto atesta a morte do irmão.