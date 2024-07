TALENTO

Renatha Peters, representante de Ilhéus, é a vencedora do Miss Bahia Gay

A artista conquistou uma vaga para disputar o título de Miss Brasil Gay 2024

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de julho de 2024 às 09:07

Miss Gay Bahia Crédito: Genilson Coutinho

A drag queen Renatha Peters foi a grande vencedora do Miss Bahia Gay 2024, realizado no Teatro Xisto Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador. Ela é natural de Salvador, mas disputou a competição representando Ilhéus. “Ilhéus é a terra de Gabriela, é a terra do cacau, não poderia ficar de fora desse momento histórico”, comentou.

Com o resultado, a artista conquistou uma vaga para disputar o título de Miss Brasil Gay 2024. O evento será realizado no mês de novembro, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.

“Eu venho de uma caminhada onde existiam muitos preconceitos e foram quebrados muitos desses preconceitos, tanto com a minha mãe, como com o meu pai. A minha mãe principalmente por ter um viés religioso. Isso representa muito, ela entender o lugar do artista, o que é esse transformista, o que é esse artista”, comentou Renatha, em entrevista ao G1. Completam o pódio do Miss Bahia Gay 2024 a Miss Salvador, em segundo lugar, e a Miss Vitória da Conquista, na terceira colocação.