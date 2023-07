Representante do Rio Grande do Sul é eleita Miss Universo Brasil 2023

Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, do Rio Grande do Sul, foi eleita a nova Miss Universo Brasil. O concurso aconteceu na noite de sábado (8).



As representantes de Mato Grosso e São Paulo ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.



Maria Eduarda é natural do município de Rio Grande e estuda Jornalismo. Em seu perfil nas redes sociais, ela se diz poliglota, ativista educacional e garante dominar a comunicação em libras.



"É muita dedicação, muito esforço. Venho de um estado onde o concurso é uma tradição. Hoje, sou a 15ª miss do Rio Grande do Sul. Carrego a história de todas essas 14 mulheres que vieram aqui com garra e determinação. Carrego Iêda [Maria Vargas], carrego Marthina Brandt e tantas outras mulheres de sucesso dentro da história do Miss Brasil", disse, em entrevista ao gshow.