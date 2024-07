SAIBA QUAL

Restaurante em Salvador é o único estabelecimento brasileiro em lista da revista ‘Time’

O multi-premiado restaurante Origem, em Salvador, é o único do Brasil listado pela revista Time entre os 100 melhores lugares no mundo para se visitar. A “World’s Greatest Places of 2024” foi divulgada pela publicação nesta quinta-feira (25).

“Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca foram pioneiros na apresentação de ingredientes e técnicas introduzidas por africanos, misturando-os com influências indígenas brasileiras e europeias”, relata a prestigiada revista norte-americana, reforçando que o casal explora diversos biomas e colabora com produtores locais, estimulando que outros chefs também incorporem pratos locais em seus menus.

“Enquanto a lista do ano passado apresentava 50 cidades, este ano, decidimos explorar ainda mais – e mais específicos – estabelecimentos que se destacam em seu campo e no mundo. O resultado: 100 destinos extraordinários para visitar e ficar este ano”, divulgou a publicação.

Além de estar entre os 60 melhores da América Latina, o restaurante Origem foi recentemente listado como o 2º melhor do Brasil em ranking da Exame e o Restaurante do Ano no Nordeste pela Prazeres da Mesa. O restaurante faz parte do Grupo Origem, que acaba de inaugurar seu primeiro boteco, o Megiro.