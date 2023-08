Rita Lobo vai passar por Salvador durante gravação do programa 'Prato feito Brasil'

A apresentadora Rita Lobo vai marcar a sua estreia na TV Globo com um programa sobre culinária de cada região do país. Logo nos primeiros episódios da série, a culinarista vai mostrar a comunidade quilombola Menino Jesus, em Acará, no Pará.



Mas ela não ficará apenas no norte do Brasil. A profissional vai viajar por outras capitais para mostrar a culinária local. Salvador está entre as cidades que vai receber Rita para receitas especiais com donas de casa, mercados locais e feiras.