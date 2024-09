BRIGA

Rival de Deolane, ex-paquita posta vídeo irônico nas redes: 'Dia maravilhoso'

Bárbara Borges e advogada protagonizaram brigas em reality show

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 15:46

Rival de Deolane, ex-paquita posta vídeo irônico nas redes: 'Dia maravilhoso' Crédito: Reprodução / Redes sociais | Divulgação

Após a prisão de Deolane Bezerra, a atriz Bárbara Borges publicou nesta quarta-feira (4) um vídeo com uma suposta indireta para a advogada. As duas protagonizaram diversas brigas no reality A Fazenda e, mesmo após o fim do programa, trocaram ofensas nas redes sociais.

“Bom dia! Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, uma sensação de paz, uma sensação de firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou!”, disse a ex-paquita.

Ela ainda botou o chapéu de fazendeira e declarou: “E aí eu me dei conta que hoje está completando dois anos que eu vivi, profissionalmente, um dos maiores desafios da minha vida, que foi a grande exposição da minha vida, e que ao mesmo tempo eu pude mostar que, ao mesmo tempo, eu pude mostrar para o meu público, para as pessoas, os meus valores".

Deolane foi presa nesta manhã em uma operação policial.

Deolane diz ser inocente

Presa nesta quarta (4), a empresária e influenciadora Deolane Bezerra já prestou depoimento no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no Recife, e manteve sua inocência.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Deolane respondeu a questões sobre quanto recebe mensalmente, se tem envolvimento com lavagem ou ocultação de bens, se é sócia de alguma empresa, que administra seus negócios, qual é seu acordo com a Esportes da Sorte, entre outras.

Ela diz que juntando todas suas fontes de renda, com atuação como empresária e influencer, o valor que tem é de R$ 1,5 milhão. Deolane nega qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro, diz que não é sócia de nenhuma empresa e sua relação com a Esportes da Sorte é apenas para publicidade.