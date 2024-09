CRIME

Veja o que Deolane Bezerra disse em depoimento à polícia

Empresária e influenciadora foi presa em operação da polícia

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 14:02

Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

Presa nesta quarta (4), a empresária e influenciadora Deolane Bezerra já prestou depoimento no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no Recife, e manteve sua inocência.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Deolane respondeu a questões sobre quanto recebe mensalmente, se tem envolvimento com lavagem ou ocultação de bens, se é sócia de alguma empresa, que administra seus negócios, qual é seu acordo com a Esportes da Sorte, entre outras.

Ela diz que juntando todas suas fontes de renda, com atuação como empresária e influencer, o valor que tem é de R$ 1,5 milhão. Deolane nega qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro, diz que não é sócia de nenhuma empresa e sua relação com a Esportes da Sorte é apenas para publicidade.

A polícia questionou sobre a compra de um carro Lamborghini Urus Performante avaliado em R$ 4 milhões, por meio da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação, Deolane admitiu que comprou o referido veículo da pessoa Darwin, da empresa Esporte da Sorte.

Outra questão aponta para a entrada de mais de R$ 7 milhões via cheque administrativo, representando 83% do total de créditos do período analisado. A polícia quis saber qual a origem dos recursos. “Foi dinheiro de uma aplicação na conta bancária do Itaú, que foi encerrada e que teve de ser o valor transferido / depositado por cheque administrativo para uma conta bancária no banco safra, valor referente aos trabalhos de publicidade”, respondeu Deolane.

A polícia questiona sobre movimentação de dinheiro entre as contas de Kayky Bezerra Teixeira, filho de Deolane, e a mãe dela, Solange. A influenciadora afirma que não sabe falar sobre as movimentações entre as contas de outras pessoas.