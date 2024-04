CONFIRA ATRAÇÕES

Rock in Rio anuncia Belo, Xande de Pilares, Pocah e Karol G

Evento acontece entre 13 e 22 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Estadão

Publicado em 19 de abril de 2024 às 14:50

Rock in Rio 2024 Crédito: Divulgação

O Rock in Rio 2024, que ocorrerá entre 13 e 22 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, anunciou novos artistas para seu line-up de 40 anos.

Karol G, cantora colombiana de hits como Tusa e Bichota e do premiado álbum Mañana Será Bonito, estreará no festival no dia 20 de setembro. O Espaço Favela receberá Xande de Pilares como embaixador no dia 19; Dennis DJ no dia 14; Pocah no dia 20; e Belo encerrando o festival no dia 22.

Entre os artistas internacionais já confirmados para a edição de 2024 estão Akon, 21 Savage, Travis Scott, Katy Perry, NE-YO, Shawn Mendes, Mariah Carey, Gloria Gaynor, Ed Sheeran, Charlie Puth, Tyla e Joss Stone. Os destaques nacionais incluem nomes como Ivete Sangalo, NX Zero, Jão, IZA, Luedji Luna, Xênia França, e Tassia Reis. Outros nomes confirmados são MC Cabelinho, Orochi, Chefin, Veigh, Kayblack, Funk Orquestra, MC Daniel, Rebecca, MC Soffia e DJ Snake. O DJ Deadmau5 também é esperado como headliner no palco New Dance Order.

Além dos shows, o Rock in Rio introduzirá inovações como a expansão do Palco Mundo e a remodelação do Palco Sunset, garantindo melhor visibilidade para todos os espectadores. A nova área Global Village representará diferentes culturas mundiais.

O festival também apresentará o musical Sonhos, Lama e Rock and Roll, que destaca a história do Rock in Rio ao longo das quatro décadas.