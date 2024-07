MODA

Roupa do dia a dia, mas cheia de bossa

Uma produção minimalista é versátil, econômica, permite muitas combinações. Tudo que a gente precisa para facilitar a vida corrida. Peças atemporais com alguns toques criativos se tornam composições de efeito. Cores sóbrias como azul marinho, cinza, preto, looks monocromáticos, alfaiataria, tecidos de boa qualidade e acessórios de efeito são os elementos certos para te ajudar na hora de montar um visual para o trabalho, ou aquele compromisso em que se precisa passar uma imagem mais profissional.

Os conjuntinhos garantem fórmulas de looks prontas, onde é possível injetar criatividade na escolha de sapatos e bijuterias de impacto. Pensar em itens com modelagem oversize, ou alongada, ajudam na hora de permitir novas composições, um colete de alfaiataria é um curinga que merece atenção. As clássicas calças de risca de giz podem ser um poderoso aliado, assim como os sapatos mais pesados , com solado tratorado, inspirados nos vindo do guarda roupa masculino.