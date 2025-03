STREAMING

'Ruptura' é renovada para a 3ª temporada após sucesso recorde na Apple TV+

Série se tornou a mais assistida da plataforma

A Apple TV+ confirmou a renovação de "Ruptura" ("Severance") para uma terceira temporada, um dia após o final da segunda temporada da série de suspense no ambiente de trabalho. Criada por Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller, a produção se tornou a mais assistida da plataforma durante sua segunda temporada, consolidando-se como um fenômeno após começar como uma série de nicho com um público cult. >

A trama gira em torno de Mark Scout, interpretado por Adam Scott, um homem que passa por um procedimento experimental chamado "ruptura", que separa suas memórias de trabalho ("innie") das memórias pessoais ("outie"). Enquanto o "outie" de Mark sofre com a perda da esposa, seu "innie" vive uma existência completamente diferente dentro da misteriosa empresa de biotecnologia Lumon. No entanto, a empresa e seu procedimento não são exatamente o que parecem. >

Na primeira temporada, Mark e seus colegas Helly (Britt Lower), Dylan (Zach Cherry) e Irving (John Turturro) iniciam uma rebelião contra a Lumon, descobrindo como despertar suas versões "innies" no mundo exterior. Já na segunda temporada, eles enfrentam verdades perturbadoras sobre si mesmos fora do ambiente de trabalho. >

Ben Stiller, que atua como diretor e produtor executivo, expressou seu entusiasmo em um comunicado: "Fazer 'Ruptura' tem sido uma das experiências mais emocionantes da minha carreira. Embora eu não me lembre disso, dizem que fazer a terceira temporada será igualmente prazeroso, mesmo que todas as memórias desses eventos futuros sejam apagadas da minha mente." >

Dan Erickson, criador da série, compartilhou sua empolgação: "A ideia de fazer mais 'Ruptura' com o melhor elenco e equipe do mundo é mais emocionante do que todas as armadilhas de dedos do planeta combinadas. Mal posso esperar para continuar espalhando angústia, diversão, medo e malícia com essas pessoas incríveis." >