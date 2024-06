Russell Crowe cancela show de sua banda no Brasil e desabafa: 'Frustrante'

Segundo ele, a apresentação teve que ser cancelada após uma terceira troca de datas, que acabou se desencontrando com o resto da agenda do grupo. A Indoor Garden Party integraria a lineup de um evento no Brasil, cujo nome não foi divulgado pelo ator. Atualmente, o grupo apresenta shows na Itália, que ocorrerão até o dia 27 de junho.

Indoor Garden Party também lançará seu novo single Prose and Cons, na sexta-feira, 7 de junho. Fazem parte da banda Britney Theriot, Stacey Fletcher e Susie Ahern como backing vocals, além de Chris Kamzelas na guitarra, Stu Hunter no teclado, Dave Kelly na bateria, Stewart Kirwan no trompete, James Haselwood no baixo e Lorraine O’Reilly nos vocais, junto do ator.