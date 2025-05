SHOW

s3reno faz música preta e periférica no palco do Teatro Cambará da Casa Rosa

Apresentação acontece neste quinta-feira (15)

Doris Miranda

Publicado em 14 de maio de 2025 às 07:00

O cantor e compositor s3ereno Crédito: Heder Novaes/divulgação

A música periférica de Salvador dará o tom do projeto Quinta da Casa da Casa Rosa nesta quinta-feira (15), às 20h, com show do cantor e compositor s3reno (nome artístico de Guilherme Mendes), que apresenta o espetáculo “não saia no sereno”, baseado no EP homônimo lançado em agosto de 2024. A ideia é propor uma experiência sonora vibrante, orgânica e carregada de identidade. A apresentação acontece no Teatro Cambará, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pela Sympla. O espaço tem acessibilidade arquitetônica e o show terá tradução em Libras. >

O repertório inclui as cinco faixas do EP, além de releituras de clássicos da música brasileira, reinterpretados no estilo marcante do artista, que mescla referências afrobrasileiras, regionais e urbanas, vindas das ruas da capital baiana, dos blocos afros, das batucadas de terreiro, das rodas de samba e da pulsação dos guetos. A musicalidade afrofusion e afrodiaspórica tem peso e balanço, sem abrir mão da profundidade das letras, que falam sobre a vivência da juventude negra periférica da cidade. O espetáculo é dinâmico e envolvente, potencializando a experiência do público com groove pulsante.>

Nascido no bairro de Boa Vista de São Caetano, s3reno afirma seu território artístico acompanhado por um time de músicos experientes: DiÓdé (percussão), Zepeto (guitarra), Antenor Cardoso (bateria) e Denner (baixo). O show conta ainda com vocais de Lara Boker, direção de palco de Roberto Candido e iluminação de Marthinha Boker.>

Neste ano de 2025, o Quinta da Casa foi contemplado pelo edital Gregórios – Ano IV com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal. Lançado em novembro de 2023, o projeto inclui na agenda regular do Teatro Cambará da Casa Rosa uma diversa programação de espetáculos, de variadas linguagens artísticas, que vêm movimentando a capital baiana, numa iniciativa de difusão do trabalho da nova cena local.>

Ao longo de 2025, serão 20 edições realizadas, de janeiro a dezembro, com programação montada através de seleção pública que contabilizou 194 propostas inscritas, ofertando a estrutura da Casa Rosa e apoio financeiro para os artistas e grupos participantes.>