FAMOSOS

Sabrina Sato fala de planos de aumentar a família após perder bebê

A apresentadora abriu o coração em entrevista ao O Globo

Sabrina Sato abriu o coração e deu detalhes sobre os planos para o futuro de sua família, em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Poucos dias após a perda do bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes, a apresentadora revelou que ainda tem o desejo de ampliar a família. “Na minha vida pessoal, eu desejo ver minha família crescer. Estou muito feliz!“, garantiu a apresentadora.