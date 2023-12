Saiba o local e detalhes sobre a festa 'Club Renaissance', de Beyoncé, em Salvador

Evento acontece em Salvador. Crédito: Alô Alô Bahia

A pré-estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé" acontece nesta quinta-feira (21), em Salvador. A festa será realizada no Centro de Convenções de Salvador, na orla de Armação, somente para convidados. A festa é produzida pela Parkwood Entertainment, empresa americana de entretenimento fundada pela própria Beyoncé, em parceria com a Rede Globo. O palco remete ao mesmo utilizado pela cantora nos shows mais recentes.



Na última semana, integrantes da BeyGOOD, fundação de caridade de Beyoncé, visitaram pontos turísticos e projetos sociais em Salvador. A equipe da cantora visitou alguns locais históricos da capital baiana, como a sede do Ilê Aiyê e a Universidade Estadual da Bahia (Uneb).

O evento acontece no mesmo dia da estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé", no Shopping da Bahia, em uma sessão especial para os fãs durante a tarde. Depois, às 19h, é a vez do evento exclusivo. O Club Renaissance Salvador acontece durante a noite e será uma celebração dos últimos trabalhos de Beyoncé, em especial na última turnê, a Renaissance World Tour. Nesta quinta, os fãs vão cantar e ocupar a pista de dança, que tocará os maiores sucessos da artista norte-americana. O seleto grupo de convidados só foi informado do local junto com o envio dos ingressos, que são intrasferíveis.

A festa já foi realizada em diversos lugares do mundo para os fãs, chamados de Beyhive. Em outras edições, Beyoncé participou das edições especiais juntamente com artistas como Kendrick Lamar, Chloe Bailey, Normani, Tyler the Creator, Halsey e Doja Cat. Para o show em Salvador, no entanto, possíveis atrações são mantidas sob sigilo.