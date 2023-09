Salvador e artistas locais inspiram releitura do clássico infantil ‘A Cigarra e a Formiga’

Já imaginou os principais cartões postais de Salvador como cenário da clássica fábula infantil A Cigarra e a Formiga? Essa é uma das principais novidades no novo livro da escritora baiana Palmira Heine, que lança no domingo (3), na livraria LDM do Shopping Bela Vista, a obra A Cigarra e a Formiga: Uma Aventura em Salvador.



Na releitura, Palmira traz para dentro da história nuances da cultura baiana ao passo que subverte a moral central da história original. Se na versão primeira a Cigarra é abandona e acusada de preguiçosa por somente cantar, na nova versão a Formiga irá aprender a importância da arte na vida cotidiana. Ao longo da descoberta a Formiga fará encontros especiais com personagens como o vaga-lume poeta Lancastro Alves, o grilo Baetano Feloso, o passarinho Bebeto Gil e a Borboleta cantora Bebete Zagalo, uma homenagem da autora a grandes nomes da arte baiana.