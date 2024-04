AO LADO DO NAMORADO

Salvador na lista? Andressa Urach anuncia turnê de sexo ao vivo pelo Brasil

Andressa Urach revelou aos fãs que fará uma turnê pelo Brasil com apresentações de sexo ao vivo ao lado do namorado, o ator pornô Lucas Ferraz. Ela promete reproduzir o conteúdo adulto que posta nos canais Privacy e o OnlyFans.

O primeiro show será no dia 9 de maio, no clube Gruta Azul, em Porto Alegre, o mesmo local onde ela trabalhou como stripper no passado.