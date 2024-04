ECOAR

Salvador será palco de encontro internacional de artes cênicas

O evento internacional organizado por programa de pós-graduação da Ufba ocupará diversos espaços culturais da capital baiana

Da Redação

Publicado em 13 de abril de 2024 às 12:10

Salvador será palco de encontro internacional de artes cênicas Crédito: Divulgação

Artistas e pesquisadores de diversas regiões do Brasil, da Europa e da América Latina estarão em residências artísticas, oficinas, rodas de conversa, aulas, shows, conferências e apresentações de espetáculos pelas próximas duas semanas em Salvador.

O evento internacional ocupará diversos espaços culturais da capital baiana, como o Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia, o Teatro Martim Gonçalves, o Museu de Arte da Bahia e o Pavilhão de Aulas da Federação (PAF-UFBA), entre os dias 15 e 26 de abril.

Haverá espetáculos e atividades formativas, que incluem residências artísticas, oficinas, rodas de conversa, aulas, shows, conferências e seminários, inteiramente gratuitas e abertas ao público. Estarão reunidos grandes mestres da pesquisa vocal, da atuação, do corpo, da performance, da dança, do teatro negro de variadas vertentes e linguagens cênicas, que possuem vasta experiência prática e teórica nos diversos campos da cena, a exemplo das artes circences, do teatro negro, da dramaturgia, entre outros.

O Encontro de Pesquisa e Arte: Seminários Transculturais (Ecoar) é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA (PPGAC).

Mais detalhes sobre a programação e sobre as inscrições para as atividades estarão disponíveis no instagram @escoladeteatro.ufba e nos sites https://teatro.ufba.br.

“Nossa proposta com o ECOAR abrange uma série de métodos, estudos e práticas nos mais distintos campos da cena, com a perspectiva de estimular o diálogo entre grupos de pesquisa e suas interações com as linhas de pesquisa do PPGAC” , detalha Meran Vargens, do grupo de pesquisa Laboratório de Voz: Rastros e Redes (Lavrare).

O ECOAR é uma realização do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Escola de Teatro da UFBA, com financiamento da CAPES e apoio institucional da UFBA, Escola de Teatro, Escola de Dança, Goethe-Instut Salvador-Bahia e Museu de Arte da Bahia

Serviço

Encontro de Pesquisa e Arte: Seminários Transculturais (Ecoar)

Data: de 15 a 26 de abril