CINEMA

Salvador terá exibição a céu aberto de filme inspirado no clássico “Romeu e Julieta”

O filme “Romeo + Juliet“, inspirado na clássica e trágica história de amor escrita por William Shakespeare, reinterpretada em 1996 pelos atores Leonardo DiCaprio e Claire Danes, é a escolha da próxima edição do Cine Blue. A exibição a céu aberto acontece no dia 10 de maio, às 20h, no Blue Praia Bar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.