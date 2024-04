60 ANOS DO CLÁSSICO

Filme de Glauber Rocha será lançado nos Estados Unidos

“Deus e o Diabo na Terra do Sol”, do cineasta baiano Glauber Rocha, completa 60 anos em 2024

No ano em que completa 60 anos, o clássico filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, do cineasta baiano Glauber Rocha, vai entrar no catálogo da Criterion Collection, empresa americana de distribuição de “importantes filmes clássicos e contemporâneos”, a partir de julho.

Com o título “Black God, White Devil”, será uma versão em 4k, restaurado por Paloma Rocha e Lino Meireles, com duas horas de extras, incluindo trilhas de comentários em áudio inéditos, documentários e depoimentos, praticamente um item de colecionador.

O filme conta a história de Manuel (Geraldo Del Rey), um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes (Mílton Roda) e acaba matando-o durante uma briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com sua esposa, Rosa (Yoná Magalhães). O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião (Lídio Silva), que promete o fim do sofrimento através do retorno a um catolicismo místico e ritual. Porém, ao presenciar a morte de uma criança, Rosa mata o beato. Simultaneamente, Antônio das Mortes (Maurício do Valle), um matador de aluguel a serviço da Igreja Católica e dos latifundiários da região, extermina os seguidores do beato.