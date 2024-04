LAZER ACESSÍVEL

Filme ‘Ó Paí, Ó 2’ terá exibição gratuita em Salvador; saiba mais

Sucesso de bilheteria em 2023, o filme ‘Ó Paí, Ó 2’, dirigido por Viviane Ferreira e estrelado por Lázaro Ramos, voltará às telonas na capital baiana, como parte da programação oficial da 5ª edição da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba. A ‘Sessão Telecine’ na MIMB acontece neste sábado (20), no cinema Sala de Arte, localizado no Corredor Vitória, com exibições às 17h30 e às 19h30.