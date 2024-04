HOLYWOODIANO

Wagner Moura vai dirigir filme com participação de Elisabeth Moss

O baiano está trabalhando na produção de um filme inspirado no livro “Last Night at the Lobster”, best-seller do autor Stewart O’Nan

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de abril de 2024 às 19:49

Wagner Moura em filme internacional Crédito: Divulgação / A24

Durante entrevista para a revista norte-americana Esquire, o ator e diretor Wagner Moura falou sobre o seu próximo projeto para os cinemas. O baiano, que estrela o longa ‘Guerra Civil’, líder de bilheteria nos Estados Unidos, está trabalhando na produção de um filme inspirado no livro “Last Night at the Lobster”, best-seller do autor Stewart O’Nan.

“Eu vou dirigir a mim mesmo no meu próximo projeto (…). Estou trabalhando com esse grande produtor, Peter Saraf, que fez ‘Pequena Miss Sunshine’ e ‘Adaptação’. Ele é alguém que realmente respeito. Minha amiga Elisabeth [Moss] fará uma participação bonita. É meio que um filme de Natal anti-capitalista, mas é divertido também”, explica.