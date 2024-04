ESTREIA NESSA QUINTA

'Guerra Civil', filme com Wagner Moura, lidera bilheteria nos EUA

Novo filme da A24 que tem Wagner Moura no elenco estreou na última sexta-feira nos Estados Unidos e liderou a bilheteria do fim de semana no país

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:47

"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/A24

“Guerra Civil”, filme com Wagner Moura, estreou na última sexta-feira, 12, nos Estados Unidos e tem sido um sucesso nos cinemas do país. O longa foi líder de bilheteria em seu primeiro fim de semana, arrecadando um total de US$ 25,7 milhões.

Além do filme mais popular do fim de semana, a produção também se tornou a maior estreia de um longa da A24, produtora responsável pela obra, no país norte-americano.

Dirigido e roteirizado por Alex Garland (“Ex_Machina: Instinto Artificial”), a produção acompanha uma equipe de jornalistas que está cobrindo uma guerra civil instaurada nos Estados Unidos.

Wagner Moura interpreta um dos profissionais que viaja pelo país registrando o cenário de violência e desolação que se encontra nas ruas. A equipe precisa sobreviver à cobertura, que passa a ameaçar suas vidas quando se tornam alvos.