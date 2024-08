MÚSICA DE QUALIDADE

'Sambaiana Ao Vivo - Parte III' chega às plataformas digitais na nesta sexta (16)

Duas outras partes do audiovisual já estão disponíveis no YouTube e Spotify

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 09:58

Sambaiana Crédito: Divulgação

A terceira parte do audiovisual “Sambaiana Ao Vivo”, chega nesta sexta-feira (16) nas plataformas digitais, apresentando ao público novas faixas entre música autoral e releituras do samba e do axé music.

O audiovisual conta ainda com a autoral "Amor de Hoje”, feat com a cantora Sueli Sodré e a musicista Daniela Nátali, música que já se tornou um hino nos shows da banda.

"Além dos clássicos do samba, fizemos um pout-pourri que homenageia as mulheres sambistas com 3 canções: “Sorriso Aberto”, composta por Guaraci Sant`anna e tendo como intérprete a grande Jovelina Pérola Negra, “Zé do Caroço”, composta por Leci Brandão e “Você Me Vira a Cabeça”, de Paulo Sérgio Valle e Chico Roque, imortalizada por Alcione. Também trouxemos músicas que se tornaram hinos do axé music: "Doce Obsessão”, "Não tem Lua”, "Tum Tum Goiaba”, “Minas com Bahia” e “Miragem". É fundamental honrar quem veio antes abrindo o caminho para que estejamos aqui, agora, fazendo a nossa música do jeito que escolhemos e acreditamos”, destaca a cantora Ju Moraes.

Após o lançamento, a Sambaiana participa de 2 shows com line-up 100% feminina: no dia 17, sábado, embarca para São Paulo para tocar em Ribeirão Preto, no Arô Festival. De volta a Salvador participa da Festa Preciosa, no sábado, dia 24.

Sobre a Sambaiana

A banda, formada por Ju Moraes (voz), Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz), Rayra Mayara (voz e cavaco) e Lorena Martins (bateria), surgiu em 2019, em Salvador, como um coletivo feminino de samba que fazia rodas de samba quinzenalmente, com o objetivo puro e simples de juntar gente e fazer música.