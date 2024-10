APÓS ANUNCIAR PAUSA

Sandy anuncia programa com músicas e entrevistas no Multishow

Agora é para valer! Sandy terá um programa para chamar de seu no Multishow! E num formato de série com muita música e ainda com direito a convidados. Depois de algumas especulações, a cantora anunciou, nesta sexta-feira (25), em uma publicação em sua página e ainda no perfil do canal, que estará à frente da atração.