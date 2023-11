Sandy revela dificuldade em ficar sem maquiagem: 'Desacostumada da minha cara normal'

A cantora Sandy abriu o coração e falou sobre pressão estética no programa especial 'Angélica: 50 & Tanto'. Ela contou em conversa com Angélica, Fernanda Souza e Maisa que não consegue ficar sem maquiagem e que às vezes usa até em casa.



"Vejo vocês postando fotos sem filtro e não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem. Em casa, depende. Eu não me acho bonita e não me sinto confortável."