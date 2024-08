FAMOSOS

Sandy tem um novo affair? Web já se encantou por Pedro Andrade; conheça

Ele também já esteve envolvido com outra pessoa conhecida da mídia, a ex BBB14 Vanessa Mesquita, vencedora da temporada

As especulações de que Sandy Leah estar vivendo um novo romance estão tomando a internet, e o suporto affair é o médico Pedro Andrade. A notícia é da coluna da Fabiola Oliveira, mas até o momento nenhum dos dois se pronunciou ou confirmou a informação. O Estadão tentou contato com a equipe da cantora e também não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Com doutorando em Genômica pela USP, Pedro Andrade é conhecido por sua atuação na área de medicina preventiva, pós-graduado em metrologia, endocrinologia e coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão. Mas também já esteve envolvido com outra pessoa conhecida da mídia, a ex BBB14 Vanessa Mesquita, vencedora da temporada.