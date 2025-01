LITERATURA

Sarau Bem Black retorna as atividades poéticas no no Pelourinho

Evento terá edições mensais no Ogodô Music Dance a partir desta quarta-feira (15)

Luiza Gonçalves

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 14:51

Sarau Bem Black Crédito: Divulgação/Ricardo Soares

Pioneiro no movimento de saraus de poesia da cidade, o Sarau Bem Black retoma suas atividades no Pelourinho, onde tudo começou, em 2009. Nesta quarta-feira (15), o evento inicia uma agenda mensal no Ogodô Music Dance, que fica no mesmo espaço onde funcionou o Sankofa African Bar, palco dos encontros semanais, durante sete anos, até 2016. O evento começa às 19h, tem entrada gratuita e segue a receita de misturar poesia e música com microfone aberto para os poetas presentes.

Neste primeiro encontro, os destaques são os próprios poetas residentes Nelson Maca, idealizador do sarau; Anajara Tavares, Jairo Pinto, Lúcia Santos e Luiza Gonçalves, com participação da atriz Vera Lopes. A trilha sonora fica a cargo do DJ Joe, que integrou a equipe original, assim como o grupo Opanijé, que durante várias temporadas fez a abertura do sarau, e desta vez mostra um pocket show especial.

Depois de sua temporada inicial, o Sarau Bem Black passou a acontecer mensalmente, em diferentes lugares. E até nas ruas, como a sequência Encruzas do Pelô. Até a pandemia da covid-19, não deixou de acontecer, porém sem periodicidade definida. Após a pausa forçada, teve edições pontuais, integrado à Balada Literária da Bahia. “Podemos dizer que, efetivamente, nunca paramos. Nossa última edição foi há pouco, integrando a programação da IX Balada Literária da Bahia. Aconteceu presencialmente, quando anunciamos a volta de um calendário ordinário. Ou seja, sua realização mensal”, comemora Nelson Maca