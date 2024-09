SÁBADO E DOMINGO

SBT chega a acordo com Televisa e 'Chaves' volta para programação da emissora

Nesta terça-feira, 24, o SBT anunciou que o seriado Chaves voltará para sua programação. A emissora afirmou que chegou "a um acordo com a Televisa [rede mexicana detentora dos direitos da série] para adquirir os direitos de exibição no Brasil das séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta".

Além disso, as séries também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT. A nota diz que mais detalhes "do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos" serão revelados em breve.

Em agosto de 2020, foi anunciado que Chaves e Chapolin seriam retirados da programação do SBT. Naquele ano, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal. A série já havia saído do ar outra vez e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003.