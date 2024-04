CINEMA

Sequência de 'Mad Max' terá uma das cenas mais longas da história do cinema

O filme Furiosa, sequência de Mad Max: Estrada da Fúria, é um dos lançamentos mais esperados do ano. O longa-metragem chegará ao cinema no dia 23 de maio e terá no seu elenco nomes de peso, como Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), que substitui Charlize Theron no papel título, e Chris Hemsworth (Thor).