Serginho Groisman é infectado com covid-19 após novo surto da doença

O apresentador Serginho Groisman, da TV Globo, revelou que testou positivo para covid-19. O diagnóstico foi informado pelo jornalista na noite desta sexta-feira (8), nas redes sociais.



Segundo o comandante do Altas Horas, os sintomas estão bem leves, mas vai seguir com os protocolos de segurança para melhorar logo e, em breve, continuar com as gravações do programa semanal.



"Oi, minha gente. Eu estou passando por aqui para falar que eu testei positivo para a Covid. Estou com alguns sintomas, mas já estou tratando. A família fez testes, está todo mundo bem, e eu estou isolado. É isso. Fiquem bem", disse.