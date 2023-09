Tata Werneck foi internada na UTI com covid após crise de ansiedade

A apresentadora e atriz Tatá Werneck, de 40 anos, sempre fez de tudo para não pegar a covid-19, principalmente após a morte do amigo pessoal, Paulo Gustavo, que foi infectado pelo vírus e veio a óbito em 2021. Há alguns dias, a apresentadora teve de ser internada em um hospital do Rio de Janeiro com a doença , mas teve apenas um único sintoma. A situação ficou mais agravada após uma forte crise de ansiedade devido ao medo do vírus.

"Eu tive um dia de sintoma em relação à Covid. Graças a Deus tomei todas as vacinas e deu tudo certo. Mas a minha ansiedade foi muito grande. Eu fui para a UTI. Estava muito desesperada. A gente tem que olhar para esses sintomas emocionais, para as crises com cuidado, com carinho. A gente tem a mania de descartar e falar 'isso é coisa da cabeça'", disse em conversa com os seguidores no Instagram.