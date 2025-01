NOVO VISUAL

Sérgio Chapelin diz ter 'vida feliz de velhinho': 'Minha barba é o meu disfarce'

Ele saiu de Minas para o Rio em 2021 para ficar mais perto de filhos e netos

Desde sua aposentadoria em 2019, Sérgio Chapelin tem mantido uma vida discreta e raramente aparece em público. Recentemente, foi visto durante as homenagens ao amigo Léo Batista, e seu novo visual, com cabelo e barba, chamou a atenção. >

Chapelin, de 83 anos, diz que leva uma "vida feliz de velhinho" no Rio, após deixar Minas Gerais em 2021 para estar mais perto dos filhos e do neto. Ele caminha diariamente pelo calçadão de Copacabana, enquanto a esposa, Regina, pratica canoagem no Posto 6. O novo estilo que tanto chamou atenção é necessário para ajudar a manter a privacidade, explicou, brincando que "só não pode abrir a boca".>

"Sou um velhinho que caminha no calçadão e que ninguém dá bola. É uma maravilha. Minha barba branca e meu bonezinho são hoje o meu disfarce. Quero entrar no mercado, padaria, caminhar tranquilamente. Copacabana é uma confusão. E quero ser mais um na multidão. É tão bom você ter sua privacidade. Antigamente, as pessoas me paravam pedindo para tirar foto. E, agora, imagina com todo mundo tendo celular. Então, é uma loucura. Só não posso abrir a boca", disse ele à "Veja">

Chapelin também elogiou a esposa, com quem é casado há 50 anos, e disse que quando foram fotografados recentemente de mãos dadas em um shopping tinham ido assistir a um filme do espanhol Pedro Almodóvar. >