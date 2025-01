SEM PAPAS NA LÍNGUA

Sergio Marone detona Mario Frias por criticar Fernanda Torres: 'Sem talento e fracassado'

Deputado bolsonarista chamou vitória da atriz no Globo de Ouro de “auto bajulação de militantes da esquerda”

Após o deputado federal Mario Frias (PL-SP) criticar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o ator Sergio Marone saiu em defesa da atriz nesta última segunda-feira (06).

Na plataforma X, antigo Twitter, Marone compartilhou um trecho em que o ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro aparece atuando na novela ‘Os Mutantes’ da Record e escreveu na legenda "deve ser duro conviver com a falta de talento e o fracasso em todas as áreas de atuação".