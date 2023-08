Série com elenco baiano fala de perrengues de atores negros

Depois de ser apresentado como especial no final de 2022, o humorístico Humor Negro - dealizada pela jornalista baiana Val Benvindo - ganha uma temporada de dez episódios, que serão exibidos no Muntishow e no Globoplay a partir de segunda-feira (21) . No canal, a série será exibida de segunda a sexta, às 22h30, e na plataforma, os episódios da semana ficam disponíveis para assinantes em duas etapas - hoje e dia 28, a partir das 18h. Com direção do ator, escritor e diretor Rodrigo França, Humor Negro explora os contratempos enfrentados pelos artistas negros no dia a dia e nos bastidores da profissão. E reúne um time que promete arrancar muitas gargalhadas do público: Maíra Azevedo, Evaldo Macarrão, Guilherme Junior, Jhordan Matheus, Niny Magalhães e Sulivã Bispo. Este último leva sua personagem Koanza.

Com quase todo elenco baiano, a série foi gravada em Salvador e utiliza o humor como ferramenta para abordar situações absurdas e inusitadas com enfoque no racismo. O roteiro aborda situações inusitadas e absurdas vividas por eles nos bastidores da profissão e no seu dia-a-dia. “Essa é uma grande oportunidade de mostrar mais humoristas e as nossas subjetividades. Serão dez episódios com convidados especiais. Sempre com uma temática central na dramaturgia e no stand up comedy, homenageando um artista que contribuiu ou contribui para o humor negro brasileiro” comenta Rodrigo França.