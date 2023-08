As Aventuras de José & Durval. Crédito: Vans Bumbeers/divulgação

Você pode até pensar que não conhece José e Durval, mas os paranaenses de Astorga fazem muito mais parte da sua vida do que imagina. Seja nas cantorias em karaokês, nas festas de família, embalando novelas e séries, entre amigos ou nas rádios e programas de TV, os irmãos são presença garantida com suas canções, embalando e transformando momentos de diferentes gerações em inesquecíveis. Donos de uma carreira com mais de 50 anos de sucesso, cheia de hits icônicos que unem o país, Chitãozinho & Xororó são a trilha sonora de muitas histórias. E a partir de 18 de agosto, pela primeira vez, é o público que vai poder mergulhar nas suas com As Aventuras de José & Durval, série Original Globoplay.

Veja o teaser Durval/Xororó (interpretado na fase adulta por Felipe Simas):

A produção dramatúrgica percorre a trajetória da dupla desde a infância, quando as vidas de José e Durval já se entrelaçavam com a música, até a consagração nos palcos. Lotada de singles e referências dos artistas que foram fundamentais para levar a música sertaneja para o Brasil e para o mundo, contribuindo para revolucioná-la e popularizá-la, a obra tem oito episódios de 45 minutos: os três primeiros chegam à plataforma na data de estreia e os outros cinco serão disponibilizados um a cada semana até o dia 22 de setembro.

Veja o teaser José/Chitãozinho (interpretado na fase adulta por Rodrigo Simas):

Mesclando fatos reais com situações fictícias, a trama começa em 1968, com os protagonistas ainda crianças no interior do Paraná, e passa pelas décadas de 70, 80 e 90, mostrando o convívio dos irmãos com a família, o início da paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e como enfrentaram as dificuldades do dia a dia para ajudar a família e perseguir seus sonhos, muitas vezes desafiando todos ao redor. Tudo isso com pitadas de emoção, diversão, persistência e uma trilha para lá de especial, que promete fazer todo mundo cantar e dançar.

Irmãos na vida real e em cena, Rodrigo e Felipe Simas têm a missão de interpretar os homenageados na fase adulta e celebram a parceria. “Pela primeira vez conseguimos nos reconhecer e vivenciar a arte do outro em ação. Representa muito o fato de sermos irmãos, é algo muito significativo em nossas vidas pessoal e profissional. Quando entramos na sala de preparação, já chegamos com 50% estabelecido. Nossa relação, tudo o que vivemos, desde pequenos, não deixa de ter nos ajudado para a série”, ressalta Rodrigo. “O legal é que conhecíamos o Chitãozinho & Xororó, mas desconhecíamos o José e o Durval. Assim como a maioria do público, que agora começa a reconhecer Chitãozinho & Xororó como José e Durval”, reflete Felipe. Nos três primeiros episódios, período em que a série relembra a infância dos músicos, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas dão vida aos protagonistas.