Serrinha terá 1ª Feira Literária Internacional em julho

Com curadoria do jornalista Ricardo Ishmael, a primeira edição da Feira Literária Internacional de Serrinha já tem data para acontecer. O evento, que contará com uma programação repleta de mesas temáticas, rodas de conversa, palestras, espetáculos e performances, será realizado entre os dias 20 e 23 de julho.



A 1ª FELIS, que terá como temática “Caminhos da liberdade: o protagonismo feminino e popular e as liberdades contemporâneas”, vai destacar ainda a história da Bahia e seus personagens femininos e populares, integrando as comemorações em torno do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Entre os espaços que serão utilizados, estão a praça Morena Bela e o Colégio Estadual Rubem Nogueira. Mais informações sobre a programação serão divulgadas nesta quinta-feira (6).